標高１，５００メートルの「天空の湖」野反湖に観光シーズン到来です。冬の間、閉ざされていた国道の開通に合わせて２２日に山開きが行われました。 野反湖へ通じる国道４０５号は雪の影響で冬の間１２・３キロの区間が閉鎖されていて、毎年、春の開通に合わせて山開きが行われています。は、県や中之条町の関係者など約３０人が参加して神事が行われ山の安全を願いました。 このあと午前１０時に国道のゲー