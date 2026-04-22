きょう正午ごろ山形県大江町の山で火災がありました。これまでにおよそ３ヘクタールが焼けているとみられ現在も消火活動が続いています。（サムネイルは大江町役場提供） 【画像】山の斜面を炎が走る 山の斜面を炎が走り一帯が煙に覆われています。 消防と警察によりますときょう正午ごろ、大江町小見で農作業をしていた６０代の男性が山の斜面から煙があがっているのを確認し、消防に通報しました。 現場は大山自然公園