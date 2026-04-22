青空の下、新品種の田植えが始まりました。上越市で高温に強い極早生の品種『なつひめ』の田植えが始まりました。コメ農家からは、労働力の分散につながると期待の声が聞かれました。 上越市のグリーンファーム清里。22日に田植えが行われたのは極早生の品種『なつひめ』です。県が高温に強く夏の早い時期に収穫できる極早生の品種として開発し、今年から一般販売が予定されています。 ■グリーンファ