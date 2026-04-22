ゴールデンウイークを前に安心して河川を利用できるように、県警などが点検を行いました。 この点検は河川の利用が増えるゴールデンウイークに向けて、利用者が多い平和公園やエディオンピースウイングの周辺などで毎年実施されているものです。 22日は中国地方整備局や県警など約１０人が参加し、ポールを使って亀裂や隙間の大きさを測ったり、階段に損傷がないか確認したりしました。