原油価格の高騰などを背景に、生活に欠かせないゴミ袋にも影響が広がっています。聖籠町では、各家庭に無料配布しているゴミ袋の調達費が大きく増える見込みとなり、対応を迫られています。 聖籠町は、世帯人数に応じて可燃ゴミ袋を年2回町民に無料で配布しています。その数 年間約70万枚。町によりますと3月、複数の業者から原材料費の上昇を理由に見積もり額の引き上げが提示され、当初の想定より100万円以上増える見込みと