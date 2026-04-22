小説家・柚木麻子さんは、世界的なベストセラーとなっている小説「BUTTER」について、出版権を新潮社から河出書房新社に移したことを明らかにしました。背景には、週刊誌「週刊新潮」で差別的な内容のコラムが掲載された問題があるとしています。小説家の柚木麻子さんは22日、自身のインスタグラムで、世界的なベストセラーとなっている小説「BUTTER」について、出版権を、新潮社から別の出版社、河出書房新社に移したことを明らか