人気マンガ「キン肉マン」の作者・ゆでたまごの嶋田隆司さんが4月22日、腰の検査入院のため、5月2日に開催予定の「キン肉マンミュージアム in 沼津」開業2周年記念トークショーへの登壇を取りやめることが明らかになりました。【写真を見る】【 キン肉マン 】ゆでたまご・嶋田隆司腰の検査入院を報告「潰れている椎間板に気になるところがある」イベントの欠席を発表嶋田さんは自身の公式X（旧Twitter）で、「腰のレントゲン、