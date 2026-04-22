夏が間近に迫るなか、気になるのは今年の夏の電気代です。中東情勢で値上がりが懸念されていますが、きょう発表された貿易統計では、3月のLNG液化天然ガスの価格は大幅な上昇はみられず。番組の調べでは、東京電力管内では平均的な家庭の場合、6月に請求される電気代は5月分と比べて18円程度上昇し、1か月8795円になる見通しです。一方、その先の電気代は値上がりし、高い水準になる可能性があるといいます。日本総研栂野裕貴