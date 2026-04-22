◇セ・リーグ広島ーヤクルト（2026年4月22日マツダ）広島の大瀬良大地投手（34）に折れたバットが飛んできてヒヤリとする場面があった。0―1で迎えた2回、1死走者なしで打者・武岡がフォークをバットの先で拾ったが、二ゴロに仕留めた。ところが武岡のバットが折れ、マウンド上の大瀬良に向かって飛んでいった。間一髪、しゃがみこんでバットを避けた大瀬良だったが、“あぶねー”と冷や汗。球場も騒然となった。ネ