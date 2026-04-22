◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ー中日(22日、前橋)巨人が初回から先制点のチャンスを作りますが、無得点に終わりました。巨人は中日の先発・櫻井頼之介投手を前に1番・佐々木俊輔選手と2番・キャベッジ選手が連続ヒットを放ち、ノーアウト2塁3塁のチャンスを作ります。続く石塚裕惺選手は見逃し三振に倒れます。21日の練習中にボールが顔面を直撃し、登録抹消となっている泉口友汰選手に代わり、この日プロ初スタメンで「3番・ショー