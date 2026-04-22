今年度の企業の業績見通しに関するアンケート調査結果が発表され、「増収・増益」を見込む企業が2割程度と3年連続で減少しました。帝国データバンクは、全国の企業およそ1万社に対して行ったアンケート調査の結果を発表しました。それによりますと、今年度の業績見通しを「増収・増益」と見込む企業が23.9％となり、3年連続で減少しました。また、前年度並みを見込む企業が21.9％で前年度より減る一方、「減収・減益」を見込む企業