内閣府がコンピューターグラフィックス（ＣＧ）で作成した富士山降灰のイメージ富士山の大規模噴火で大量の火山灰が降り積もるケースを想定し、神奈川県と市町村でつくる連絡会議は３月、広域避難指針をまとめた。灰の重みなどで木造住宅倒壊の恐れがある堆積３０センチ以上の場合などに市町村外への広域避難を行う方針を盛り込み、実施判断のタイミングや県と市町村の役割分担などを整理した。２０２６年度は山梨、静岡両県と合