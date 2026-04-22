卓球女子で五輪２大会連続メダリストの福原愛さんの元夫で、リオ五輪台湾代表の江宏傑さんが、雰囲気が違うプライベート感あふれる近影をアップした。２２日に更新したインスタグラムで「家庭×工作×生活忙碌但好充實」とつづり、仕事に家庭と充実した日々を過ごしていることを報告。街中でラフな服装で笑顔を見せる姿や、セットアップのきれい目コーデの写真など複数を披露した。この投稿には「可愛すぎる」「明るい笑顔