政府のインテリジェンス能力を強化する「国家情報会議」設置法案が２２日、衆院内閣委員会で採決が行われ、与党（自民党、日本維新の会）と国民民主党の賛成多数で可決した。今後は２３日に開かれる予定の衆院本会議でも可決され、参議院に送付される見通し。国民民主党が同設置法案に賛成したことで、少数与党の参議院でも過半数に達するため、今国会で成立する公算が高くなった。国家情報会議のもとに置かれる「国家情報局