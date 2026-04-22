星野リゾートが展開する温泉旅館ブランド「界」はこのほど、新プロジェクト「30の温泉宿、30の温泉文化」を始動すると発表した。30の温泉宿、30の温泉文化同ブランドは2026年に誕生15周年を迎える。これを機に、2030年までの30施設展開に向けた歩みを加速。日本独自の「温泉文化」を現代のマーケットや世界へ届ける「橋渡し」となるべく、新プロジェクトを始動する。同プロジェクトが掲げるメッセージは、「全国30の温泉地に、30の