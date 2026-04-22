Ｊ１清水は２２日、２５日のホーム名古屋戦に向けて、静岡・三保グラウンドで一部公開で調整を行った。開幕から１０試合フル出場が続いていたが、前節１１日のアウェー広島戦は出場停止となっていたＤＦ住吉ジェラニレショーン。出場停止が明け、名古屋戦での復帰へ強い意欲を示した。１９日の磐田とのトレーニングマッチでは控え組中心だった中、左センターバックで先発出場。前半は０―０で折り返したが、後半に４得点を奪っ