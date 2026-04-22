女性ロッカーの先駆者的存在であるジョーン・ジェット＆ザ・ブラック・ハーツが、今夏に約１６年ぶりの英国ヘッドラインツアーを行うことを発表した。英音楽誌ニュー・ミュージカル・エクスプレスなどが２１日、報じた。パンクのゴッドマザーと呼ばれるジョーンは２０１０年以来、自身のバンドで英国では公演を行っていなかったが、７月には状況が大きく変わる事が判明した。政治的なメッセージを発信するイギリスのパンクデュ