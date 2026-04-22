マイプロテインは4月21日、「マイプロテインバー イチゴ風味」(218円)を全国のファミリーマートで発売した。「マイプロテインバー イチゴ風味」(218円)マイプロテインは、「Demand More. もっと先を望む、あなたに力を与えるために。」を信念に、ヨーロッパを中心に世界70カ国で展開する英国発のスポーツ栄養ブランド。プロテインやトレーニング、健康・美容維持に欠かせないサプリメント他、スポーツウェア等2,000点以上の豊富な