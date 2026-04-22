◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２２日・エスコンフィールド）ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード・ビッグエアで日本女子初の金メダルを獲得し、スロープスタイルでも銅メダルを獲得した村瀬心椛が始球式に登場した。この日は、「モンスターエナジーＤＡＹ」。モンスターエナジーの黒のユニホームに、ジーンズというスタイルでマウンドに上がると、やや山なりの２バウンド投球を披露し、スタンドから温かい拍手が送られた。