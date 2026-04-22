引っ越し業者の繁忙期となる3月中旬から4月上旬を避け、異動職員の転居の時期を分散させるため、国土交通省は財務省に掛け合い、国家公務員の旅費に関するQ＆A集を改正してもらった。 「職員と荷物の移動時期を分ける」（金子恭之国交相）のがポイントで、職員がホテル暮らしをしながら新職場で働き、繁忙期を避けて、後から荷物を運ぶ場合に、5夜分までホテル代を出せることが明記された。 旅費法の施行令では、新職場に