『週刊SPA! 4月28日号』は4月21日に発売！ 表紙の人＆美女地図～私が主人公～：山田あい グラビア界で最も注目を集める山田あいが『週刊SPA!』最新号の表紙・巻頭グラビアに登場。 山田あい ©撮影／唐木貴央ヘアメイク／新井祐美子 スタイリング／設楽和代 彼女の代名詞とも言えるIカップのゴージャスボディを惜しみなく披露している。野性的なフェロモンを放つ一度見