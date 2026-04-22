消防署員の一日を描いた舞台が高知で上演されるのを前に、4月22日に高知市民劇場のメンバーが高知市の消防署を見学しました。22日、高知市の高知中央消防署で大人のための社会見学が行われました。見学したのは高知に劇団を招く活動を続けている高知市民劇場のメンバー17人です。庁舎の見学では普段見ることができない仮眠室や、出動準備室を入ったほか消防車の種類についても学びました。また、実際に放水体験も。高