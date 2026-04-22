ロンドン序盤、ドル円は159.35近辺、ユーロドルは1.1750近辺での推移。 ドル円は東京午後に159.11付近まで下落したあと、前日NY終値付近へと買い戻されている。ユーロドルは東京午後の1.1763付近を高値にその後は1.1750挟みで揉み合っている。足元では、ユーロ円が堅調。ロンドン朝方の186.96付近を安値に、ロンドン時間には買いが強まっている。足元では高値を187.31付近に更新。NY原油先物が88ドル付近