東京時間17:33現在 香港ハンセン指数 26163.24（-324.24-1.22%） 中国上海総合指数 4106.26（+21.18+0.52%） 台湾加権指数 37878.47（+273.36+0.73%） 韓国総合株価指数 6417.93（+29.46+0.46%） 豪ＡＳＸ２００指数 8843.56（-105.84-1.18%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 78663.81（-609.52-0.77%） ２２日のアジア株は、まちまち。米国とイランによる停戦協議の不透明感から上値を