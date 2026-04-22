ユーロ圏１０年債利回り格差仏６４、伊７５ｂｐ縮小は一服 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:03時点）（%） ドイツ3.003 フランス3.646（+64） イタリア3.755（+75） スペイン3.449（+45） オランダ3.138（+14） ギリシャ3.724（+72） ポルトガル3.4（+40） ベルギー3.56（+56） オーストリア3.282（+28） アイルランド3.217