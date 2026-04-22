2025年1月に埼玉県八潮市で起きた道路陥没事故を受け、全国で進められている下水道管の調査で、高知県内でも「5年以内に対策が必要である」下水道管があわせて約7.8キロメートルあることが分かりました。2025年1月、八潮市の道路が陥没し転落したトラックの運転手が死亡した事故は、下水道管が腐食し破損したことが原因とみられています。これを受け、国土交通省は設置から30年以上経った大型の下水道管、長さ5332キロの「特