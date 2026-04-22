ネットTV局・ABEMAが今年の4月11日で開局10年を迎えた。私はこの10年間、ABEMA、およびその周囲で仕事をし続けてきた一人である。「ネットで見るテレビ」という新たなジャンルの黎明期と、そのあり様の変遷について振り返ってみたい。【中川淳一郎・ネットニュース編集者】【祝卒業】「ABEMA Prime」に10年間出演していた気象予報士の穂川果音さんが生放送で披露した「攻めすぎコスプレ」6選ネットだったら自由であるAbema TV