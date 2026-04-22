【新華社南寧4月22日】中国広西チワン族自治区桂林市の広西師範大学でこのほど、民族伝統スポーツで競う運動会が開かれ、自治区の20以上の大学に通う留学生400人余りが抛繡球（毬投げ）や踢毽子（羽根蹴り）、竜舞レース、綱引きなどの競技に参加した。学生らは競技を通じて民族伝統スポーツの独特の魅力を体験した。同自治区ではここ数年、民族スポーツの発掘と普及に継続的に取り組み、多くの種目を一般の