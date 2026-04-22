冬眠明けのクマの目撃情報が各地で相次ぐ中、22日、宮城県では庭先で女性とクマが鉢合わせになりました。去年、街中に出没したクマが、学習してまた街に戻っているとの指摘もあります。■「庭で草刈り…クマと鉢合わせた」「これがそうですね。ぽんぽんぽんとなっている。これがクマの足跡」地元住民「え、ここに出たの？」クマが出たのは宮城県柴田町の住宅街。警察によりますと、22日早朝のことでした。70代女性（110番通報）「