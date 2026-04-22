台湾の頼清徳総統が、アフリカの3か国に専用機の飛行許可を取り消され、予定していたアフリカ訪問を取りやめたことについて中国側は、アフリカ諸国が「一つの中国の原則を堅持することを高く評価する」と述べました。台湾の頼清徳総統は、22日から台湾と正式な外交関係のあるアフリカのエスワティニを訪問する予定でしたが、セーシェル・モーリシャス・マダガスカルの3か国が、頼総統の専用機の飛行許可を取り消したため、台湾総統