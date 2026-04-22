スノーボード男子ハーフパイプで、２月のミラノ・コルティナ五輪金メダルの戸塚優斗（２４）が２２日、所属のヨネックスが都内のホテルで開催した祝勝会に出席した。今季は同五輪を合わせて、ザ・スノーリーグ年間王者、Ｗ杯総合優勝と“３冠”を達成。「今までのスノーボードの人生で一番自分をたたえたいシーズンになった」と、充実した表情を浮かべた。新たな思いもある。五輪では超大技トリプルコーク１４４０の連続技、４