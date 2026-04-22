「マスターズチャンピオン・ＰＧ１」（２２日、宮島）石渡鉄兵（５１）＝東京・７４期・Ａ１＝のムードがいい。初日１０Ｒは３コースからシャープにまくり差して１着。２日目４Ｒは大外から４着だったが、道中は軽快な動きを見せていた。「伸びが良かった。出足も悪くない。乗り心地はいい。スタートも勘通り。中堅上位くらいあるし、エンジンは間違いない」とニンマリ。今年は１月の江戸川、２月の桐生で優勝。その後の