アジア・オリンピック評議会（OCA）は中国の三亜で21日に開いた理事会で、夏季アジア大会の開催年を夏季五輪前年に移行する方向で調整に入ることを了承した。これまでは原則として、五輪2年前の「中間年」に実施してきた。正式に決まれば、2030年にドーハ、34年にリヤドで予定されている大会はそれぞれ31年、35年に変更となる。2月の理事会で協議していた。今年9〜10月の愛知・名古屋アジア大会に変更はない。（共同）