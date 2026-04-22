タレントの荒井つかさ（31）が22日、自身のXを更新。今年度を持って芸能界を引退すると発表した。荒井はXに文書を掲載し、「突然のご報告になってしまうのですが、今年度をもちまして、すべての芸能活動を引退することにしました」と発表。「高校3年生からこのお仕事を始めて、本当にたくさんの方に支えてもらいながらここまで来ることができました」とし、「2015年にはレースクイーン大賞グランプリという大きな賞をいただ