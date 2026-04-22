中東情勢による影響です。小豆島フェリーが、来月（5月）16日から当面の間、高松港と土庄港を結ぶ高速艇を1隻減らし、ほぼ半分の便数となることがわかりました。 【写真を見る】小豆島フェリーの高松～土庄結ぶ高速艇が減便へ中東情勢による燃料価格高騰で1日2隻15往復を1隻8往復に【香川】 小豆島フェリーがおととい（20日）申請した減便の計画を四国運輸局が、きょう（22日）認可したものです。