RB大宮アルディージャWOMENのMF仲田歩夢が21日に自身のインスタグラム(@ayu_nakada_13)を更新し、大宮にあるプライベートサウナを訪れたことを報告した。仲田は写真とともに「サ活してきたよ!整った〜」と投稿。コメント欄では「今日も可愛さ優勝です」「美人」「綺麗」「めっちゃ可愛い」「癒された」と称賛の声が上がった。所属する大宮は今月、WEリーグ・クラシエカップで初の決勝進出。クラブ史上初のタイトル獲得を目指