韓国では最近、オスのオオカミが動物園から脱走する騒動が起きて大きな関心を集めた。そのオオカミは脱走から9日後に無事捕獲されたのだが、今度は農場からシカ5頭が脱走してしまったようだ。【画像】「これが日本人の性質」奈良公園の“シカ唐辛子テロ犯”？渦中の韓国人が真相明かす4月22日、消防当局などによると、同日午後12時32分ごろ、ソウル近郊の京畿道光明市玉吉洞（キョンギド・クァンミョンシ・オッキルドン）のシカ農