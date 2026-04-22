【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Kis-My-Ft2玉森裕太が4月24日発売の『GOETHE［ゲーテ］2026年6月号』（幻冬舎）の表紙とインタビューページに登場する。 ■玉森裕太の原動力とは？ 節目とは、到達ではなく、次へ進むための起点である。充実の只中にいながら、玉森裕太は立ち止まらない。 その原動力はどこにあるのか。その答えは揺るがぬ仕事観と、ファッションから見いだされた美学のなかに息