日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月22日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限6048(6036) 9月限86(86) TOPIX先物 6月限8889(8889) 日経225ミニ 5月限4275(4275) 6月限166250(16625