日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万9000円プット 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 4( 4) 楽天証券10( 2) SBI証券 1( 1) 岩井コスモ証券 1( 1) ABNクリア