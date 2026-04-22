北海道内では引き続き大規模な地震が起こる可能性があることから、「後発地震注意情報」が出されています。観光に訪れた人の津波への備えについて、北海道大学の高橋教授に伺いました。海沿いに行く人は事前にハザードマップを確認し、避難経路を把握しておきましょう。観光しつつ、海抜・避難場所の標識などを確認し、普段より意識して街中を見るようにしましょう。外にいて津波警報の情報をすぐに知ることができない場合も