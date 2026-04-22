春季例大祭が開かれている東京・九段北の靖国神社で、「独島は我が國の領土」などと書かれた横断幕を掲げ、神社の祭事の業務を妨害したとして、警視庁は22日、威力業務妨害の疑いで、韓国籍で無職朴相奎容疑者（64）を現行犯逮捕した。朴容疑者は韓国在住で、「やりたいことをやった」と話している。関係者によると、横断幕が掲げられたのは、天皇陛下の勅使が乗る車の前だった。逮捕容疑は、22日午前11時ごろ、靖国神社の神門