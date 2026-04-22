「マスターズチャンオン・ＰＧ１」（２２日、宮島）初日は１号艇で西島義則（広島）にインを取られ、２コースから２着スタートだった益田啓司（４６）＝福岡・８８期・Ａ１＝だったが、２日目５Ｒで４カドから豪快にまくって１着。「ペラは叩いてチルトもマイナスにして良かったですね。重さは多少はあったけど、バランスが取れていました」と満足げ。「現状は不満はないし、もらった時よりも上積みはできています。これを