4月22日 投稿 ファミリーマートは、Xにて「ぽこ あ ポケモン」とのコラボレーションを示唆すると思われる画像を投稿した。 今回投稿されたポストは、「だーれだ」のコメントがあるほか、画像には右下に「(C) 2026 Pokemon/Nintendo/CR/GF (C)KTG」の権利表記があるピカチュウらしきシルエット画像。 「ぽこ あ ポケモン」の権利表記は「(C)2026 Pokémon. (C)1995 -2026