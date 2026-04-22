高血圧、動脈硬化、コレステロール、中性脂肪といった健診結果が気になる項目に直結する血管と心臓を健やかに保つための習慣について解説する『「血管と心臓にいいこと」、ぜんぶ集めました。』(工藤孝文（監修）/ ホームライフ取材班（編）／青春出版社)。この記事では書籍から一部を抜粋して紹介します。今回のテーマは『食後のデザートはアボカド。豊富なカリウムが料理の塩分を排出する』。○食後のデザートはアボカド。豊富な