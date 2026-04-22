BTSのワールドツアー『BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’』で6月13日に開催される韓国・釜山アジアド主競技場公演が、全国の映画館でライブビューイングされることが決定。予告映像が到着したほか、本日4月22日18時より、BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUBおよびMOBILE会員を対象とした先行抽選受付を開始することが発表された。【動画】ARMY必見！『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN』予告BTSが2026〜2027年にかけて開催している韓国ア