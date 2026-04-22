7月25日から上演される舞台『「チェンソーマン」ザ・ステージ レゼ篇』より、メインビジュアルとデンジ＆レゼのモーメントビジュアル第1弾、全キャラクタービジュアルが解禁された。【動画】『「チェンソーマン」ザ・ステージ レゼ篇』PVが公開2023年9月〜10月に第1弾が上演され、舞台の枠を超えた鮮烈な表現で大きな反響を呼んだ「チェンソーマン」ザ・ステージ。第2弾となる今作では、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の爆発