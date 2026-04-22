ハリー・スタイルズとゾーイ・クラヴィッツに婚約の噂が浮上している。ハリーとキスを交わすゾーイの左手薬指に、ダイヤモンドリングが光っている様子が写真に撮られた。【写真】お尻部分をカットアウトゾーイ・クラヴィッツの大胆ドレス姿英紙The Sunによると、日時は定かではないものの、ロンドンで2人がキスする姿がパパラッチされた。この時ゾーイはホテルに呼んだ車で出かけようとしていた模様。ベージュのコートに、ハ