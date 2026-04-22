◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（２２日・ベルーナＤ）ソフトバンクは１回２死、栗原陵矢が高橋光成からバックスクリーン右に放り込む先制の４号ソロを放った。１７日のオリックス戦（みずほペイペイ）以来の４試合ぶりの一発。「左のお尻を意識していい打ち方ができたと思います」と自画自賛した。前日は苦手とする隅田の先発で７番に打順を下げたが、３番に戻って期待に応えた。また、この日から渡辺陸が登録され、チーム