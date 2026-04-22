◆パ・リーグロッテ―オリックス（２２日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックス・大城滉二内野手は左足首付近を痛め、交代となった。この日は「２番・二塁」で先発出場し、初回１死から右中間へ二塁打。走塁時に負傷し、トレーナーに抱えられながらベンチへ引き上げていた。大城は内野守備のスペシャリストとして貢献し、打率３割１分３厘、３打点。野手では杉沢、広岡がともにけがで出場選手登録を抹消されている。